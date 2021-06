Hunde-Hygienestationen Wohin mit Bellos Häufchen?

Drei Bereiche haben sich herauskristallisiert

Insgesamt fünf bis sechs Rückmeldungen habe es bislang gegeben, so Paul Wien auf Nachfrage. „Endlich werden wir Hundebesitzer mal gehört“, habe es unter anderem geheißen. Und dass es „nicht toll ist, wenn man zwei Stunden lang eine stinkende Tüte mit sich herumtragen muss“. Drei Bereiche in und um die Storchenstadt hätten sich in der Umfrage herauskristallisiert, an denen Stationen besonders vermisst werden. „Das ist neben dem Stadtkern insbesondere der Bereich um den Harzberg und die Spazierwege am Wasserrückhaltebecken“, so Wien. Das sei jetzt einmal die Diskussionsgrundlage. Der Bürgermeister tritt bei dem Thema aber etwas auf die Bremse.