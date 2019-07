Beilstein Hund beißt Kind ins Gesicht

Die Tierrettung Unterland ist bei medizinischen Notfällen von Haustieren, bei Fundtieren oder freilaufenden Tieren im Einsatz. Auch für die Polizei werden die Ehrenamtlichen aktiv – zum Beispiel bei Verhaftungen, wenn der Betroffene einen Hund hat. „Den sichern wir dann und bringen ihn ins Tierheim“, so Franke.

Oder eben, wenn es einen Vorfall wie den in Oberstenfeld am Dienstagabend gibt. „Die Hundestaffel der Polizei kann den Hund zwar sichern, aber nicht transportieren. Das machen wir dann.“ Und es sei im Falle des Amstaff-Mixes am Dienstagabend auch „undramatisch“ gewesen. „Wir haben ihn an der Leine ins Auto und dann in einer Hundetransportbox ins Tierheim gebracht.“ Dort werde er jetzt vom Veterinäramt und der Hundestaffel weiter untersucht beziehungsweise begutachtet.

Grundsätzlich müsse ein Halter seinen Hund so führen, dass er jederzeit auf ihn einwirken könne, betont der Polizeisprecher Peter Widenhorn. Was auf dem Rad aber eher schwierig sei, wie er einräumt. Laut Straßenverkehrsordnung sei es aber erlaubt, einen Hund an der Leine mit sich zu führen. „Man muss dann eben besonders aufmerksam sein“, sagt auch Jan Franke.