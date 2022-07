Humboldt-Universität Nachholtermin für Geschlechter-Vortrag

Nach der umstrittenen Absage ihres Vortrags zum Thema Geschlecht und Gender an der Humboldt-Universität Berlin (HU) soll die Biologin Marie-Luise Vollbrecht nun am 14. Juli im Rahmen einer Podiumsdiskussion Gelegenheit erhalten, ihre Thesen vorzustellen. An der Veranstaltung werden auch die Wissenschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und die Berliner Wissenschaftssenatorin Ulrike Gote (Grüne) teilnehmen. Vollbrechts Aussage, in der Biologie gebe es nur zwei Geschlechter, hatte den Protest des „Arbeitskreises kritischer Jurist*innen“ hervorgerufen. Die Gruppierung kritisierte die Thesen der Biologin als „unwissenschaftlich“, „menschenverachtend“ und „queer- und trans*feindlich“. Weil die Hochschule daraufhin den während der Langen Nacht der Wissenschaft am vergangenen Samstag geplanten Vortrag kurzfristig gestrichen hatte, entbrannte eine hitzige Debatte über die Frage der Wissenschaftsfreiheit.