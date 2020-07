Humanist mit Haltung Gerhard Polt erhält badischen Weinpreis

Polt soll den Preis am 11. Dezember in Neuenburg am Rhein erhalten. Der Gutedelpreis wird seit 1995 jährlich von der Markgräfler Gutedelgesellschaft vergeben, einem gemeinnützigen Verein zur Kulturförderung. Er hat seinen Namen vom Gutedel, dem im Markgräflerland südlich von Freiburg meistangebauten Wein.