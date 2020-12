«Hürden abbauen» Menschen mit Behinderung oft von Armut bedroht

Der Bundesbeauftragte für Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, warf der Bundesregierung am Mittwoch indirekt Nichtstun bei dem Problem vor. Er forderte, "dass sie das Problem nicht nur erkennt, sondern auch mutig und rasch handelt". Politik für Menschen mit Behinderungen ist bei Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) angesiedelt. Dusel hat in der Regierung unter anderem die Aufgabe, Rechtsänderungen anzuregen. Er kann aber nichts vorschreiben. Dusel ist selbst von Geburt an stark sehbehindert.