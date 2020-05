Hubschrauberfahndung in Flein erfolglos Raubüberfall auf Erdbeerstand

Anschließend flüchtete der Mann mit mehreren hundert Euro in Scheinen in Richtung des Sportplatzes. Trotz intensiven Fahndungsmaßnahmen, auch mit einem Polizeihubschrauber und Personenspürhund, konnte der Täter bislang nicht gefasst werden. Der Hund konnte die Spur vom Tatort, am Sportplatz vorbei in Richtung Kindergarten, dann weiter in Richtung eines Edeka-Marktes und dann in die Weinberge verfolgen. Dort verlor sich dann die Spur. Folgende Täterbeschreibung liegt vor: etwa 20 Jahre alt (oder auch jünger), 160 cm groß, sehr schlanke und athletische Figur, braune kurze Haare, dunkle Haut, eventuell Südosteuropäer, bekleidet mit einer grauen Hose und einem grauen Oberteil. Der Mann hatte keinen Bart und trug keine Brille. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Erbeerstandes, welcher auf der Anhöhe zwischen Flein und Heilbronn steht, gesehen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 071 31 / 104-44 44.