Hotspot Hildburghausen Coronavirus: Erstmals Massentests von Kindern und Erziehern

Etwa ein Drittel der Kinder aus den städtischen Kindergärten und die Mehrheit der Erzieherinnen und Erzieher hätten sich zum Test angemeldet, sagte Hildburghausens Bürgermeister Tilo Kummer (Linke), der sich ebenfalls untersuchen ließ. Die Tests seien auch dann wichtig und richtig, wenn nur ein Teil der Kinder in der Region untersucht werde, sagte der Bürgermeister. "Wir werden dann sehen, wie hoch der Anteil der Tests ist, die positiv ausfallen."

Land und Kreis hätten sich zu den Tests bei gleichzeitiger Schließung von Schulen und Kindergärten entschlossen, um herauszufinden, ob die Einrichtungen wirklich eine erhöhte Corona-Dunkelziffer aufwiesen, sagte Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) in Erfurt.

Sie sieht den Grund für die hohe Inzidenz in einer "gewissen Sorglosigkeit über den Sommer". So habe eine Hochzeitsfeier zu einer großen Anzahl Infizierter geführt, auch sogenannte Garagenparties hätten eine Verbreitung des Virus zur Folge gehabt, sodass jetzt ein diffuses Infektionsgeschehen vorliege. Außerdem spiele wohl auch die hohe Zahl der Pendler nach Bayern eine Rolle, sagte die Ministerin.

Nach einer in der Nacht zu Dienstag veröffentlichten neuen Verordnung des Kreises können Kindergärten und Schulen, an denen es Schnelltests gab, Kinder und Jugendliche mit negativem Testergebnis am Folgetag wieder betreuen. Unabhängig davon sollen alle Schulen des Kreises am 14. Dezember wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen, heißt es darin.

Erst am Wochenende waren die Beschränkungen im Kreis Hildburghausen mit einem Verbot unangemeldeter Versammlungen nochmals verschärft worden. Damit reagierte das Landratsamt auf eine spontane Protestaktion gegen den Lockdown vor einer knappen Woche, bei der hunderte Menschen singend und teilweise ohne Einhaltung der Infektionsschutzregeln durch die Stadt gezogen waren.

