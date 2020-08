Hotspot für Infektionen Bereits 30 Tote nach Corona-Ausbruch in Ischgl

Ischgl - Im österreichischen Wintersportort Ischgl soll es in diesem Winter keine wilden Après-Ski-Partys geben. „Après-Ski in der bisherigen Form wird es diesen Winter so nicht mehr geben“, kündigte der Tourismusverband Paznaun-Ischgl am Freitag an. Um eine erneute Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, müsse das Après-Ski massiv eingeschränkt werden. Über die genauen Vorgaben wird demnach aber noch beraten.