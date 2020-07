Hospizarbeit im Bottwartal Ökumenische Hospizgruppe Oberes Bottwartal gegründet

Im Herbst wird ein kostenloser Qualifizierungskurs für Ehrenamtliche in Großbottwar stattfinden. Er ist Voraussetzung für die Mitarbeit in einer Hospizgruppe. Ein Informations- und Vorbereitungsabend findet am Mittwoch, 16. September, um 18 Uhr im Großen Saal des evangelischen Gemeindehauses statt. Der Besuch des Informations- und Vorbereitungsabends ist Voraussetzung für die Teilnahme am Qualifizierungskurs. Kuttler: „Wir freuen uns über alle, die sich für die Arbeit der Ökumenischen Hospizgruppe Oberes Bottwartal interessieren und sich als Mitarbeitende durch Teilnahme am Qualifizierungskurs ausbilden lassen.“ Nähere Informationen zum Qualifizierungskurs gibt es unter www.kirche-grossbottwar.de und bei Pfarrer Friedhelm Nachtigal unter Telefon 0 71 44 / 2 14 68 sowie per E-Mail an Friedhelm.Nachtigal@elkw.de.