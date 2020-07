Hospizarbeit im Bottwartal Das Sterben ist ein Teil des Lebens

Steinheim - Zuhören, Ängste wahrnehmen, sie teilen, Schweigen aushalten, sich mit dem Gegenüber austauschen – mit Worten, Blicken und Gesten. Seit 1996 gibt es die Ökumenische Hospizinitiative im Landkreis Ludwigsburg. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen, die schwerstkrank sind oder sich in ihrem Sterbeprozess befinden, eine würdevolle Zeit an einem selbstbestimmten Ort zu ermöglichen, aber auch Angehörige zu entlasten. 18 ambulante Hospizgruppen gibt es zur Zeit im Landkreis. Im Raum Marbach & Bottwartal eine in Marbach, eine in Großbottwar und eine in Steinheim-Murr. Letztere wird von Helmut Brosi geleitet. Vor zwei Jahren hat der Murrer die Aufgabe von Rolf Hartmann übernommen. Zusammen mit zwei Frauen und vier Männern deckt er das Einzugsgebiet Steinheim, Murr und Erdmannhausen ab.