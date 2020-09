Homeoffice bremst Verkauf Bunt statt Blau - Stiftehersteller sehen Wandel der Branche

Gleich zu Beginn habe es einen Corona-Fall im Unternehmen gegeben, sagte Leitz. Vier der internationalen Fertigungsstandorte seien wochenlang vom Lockdown betroffen gewesen. Faber-Castell sei traditionell sehr stark in Lateinamerika, wo ein Ende der Krise noch nicht in Sicht sei. "Covid-19 wird auch bei uns Bremsspuren hinterlassen", sagte Leitz. In welchen Ausmaß, lasse sich aber noch nicht abschätzen. "Wir müssen aber mit einer weiteren deutlichen Abwärtsbewegung bei Umsatz und Ertrag rechnen." Im Geschäftsjahr 2019/2020 war der Umsatz von zuvor 587,5 auf 555 Millionen Euro gesunken.

Dass angesichts der Digitalisierung in Schule und Beruf Schreibstifte künftig gar nicht mehr gebraucht werden, glaubt Leitz allerdings nicht. Jüngere Menschen nutzten die Kommunikationsmittel, die der jeweiligen Situation angemessen seien, sagt er. "Das kann durchaus auch ein Stift für Notizen und Uni-Mitschriften sein".

Ähnlich sieht es Staedtler-Geschäftsführer Raue: "Der Bleistift bleibt auch in Zukunft das erste und wichtigste Schreiblerngerät, wobei die Schreibunterlage nicht zwangsläufig immer Papier sein muss." Tablets würden dieses zunehmend ersetzen.

