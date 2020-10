«Homeland»-Star Mandy Patinkin und Frau rufen in Clip zum Wählen auf

"Alles steht an diesem 3. November auf dem Spiel. Wir sind umringt von Chaos", mahnt Patinkin, der in der US-TV-Serie "Homeland" die Figur des Saul Berenson spielt. Neben der künftigen Personalie im Weißen Haus und der Besetzung des Senats gehe es bei der Wahl auch um die Bekämpfung der Corona-Pandemie, die wirtschaftliche Erholung, den Klimawandel und die verschiedenen Ethnien in den USA, so die Botschaft des Ehepaars in dem Clip. "Wir können nichts tun, solange wir nicht wählen", betont Grody.