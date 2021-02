Holzfällarbeiten in den Beilsteiner Weilern Lichtschacht für die jungen Bäume

Erkennbar sind die erkrankten Eschen an ihren lichteren Kronen und vertrockneten Zweigen. „Der Pilz befällt die Wasserleitungsbahnen des Baumes, dadurch gehen die Kronen und Wurzeln kaputt“, erläutert Oliver Muth. In drei bis fünf Jahren wären die Bäume tot. Es dauert nur wenige Minuten, bis die Waldarbeiter die 30 bis 35 Meter hohen und bis zu 100 Jahre alten Eschen zu Fall gebracht haben. Doch die Arbeit ist gefährlich und es ist Fachwissen und Geschick vonnöten, damit ein solcher Baum in die richtige Richtung fällt. Die Bäume, die gefällt werden sollen, wurden bei einer Kontrolle, die zweimal pro Jahr stattfindet, markiert. „Wir schauen uns die Bäume einmal im belaubten und einmal im unbelaubten Zustand an“, erklärt Vivian Beschmann, Trainee beim Forstrevier in Beilstein. Bevor ein Waldarbeiter die Säge zum ersten Mal ansetzt, schaut er sich genau an, wie die Gewichtsverteilung des Baumes ist und legt die Richtung fest, in die der Baum fallen soll. Der fast schon lyrisch anmutende Begriff im Forstwesen dafür heißt „Baumansprache“. „Dann werden kleine Äste und Gestrüpp abgesägt, damit der Arbeiter zu seinem Schutz von der Fallrichtung weg zurückweichen kann“, erklärt Vivian Beschmann.