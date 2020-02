Holzfällarbeiten bei Murr Straße wird gesperrt

Auch die Bus-Linie 460 (Marbach-Beilstein) wird an diesem Wochenende über die Schweißbrücke direkt nach Steinheim umgeleitet. Murr kann in dieser Zeit nicht vom regulären Linienbus bedient werden. Für Fahrgästen, welche von oder nach Murr fahren wollen, wird ein Pendelverkehr eingerichtet. Dieser hat in Steinheim dann Anschluss an den Bus der Linie 460.