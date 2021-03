Hollywood US-Schauspielerin Jessica Walter gestorben

Rund fünf Jahrzehnte lang war die 1941 in New York geborene Schauspielerin, die zweimal verheiratet war, am Theater und in Film und Fernsehen aktiv. Für ihre Rolle in dem Rennfahrer-Film "Grand Prix" von 1966 sowie für ihre Rolle an der Seite von Clint Eastwood in dem Thriller "Sadistico" wenige Jahre später wurde sie für die Golden Globes nominiert.