Hollywood US-Fernsehstars feiern 73. Emmy-Verleihung

Die ersten Auszeichnungen des Gala-Abends gingen danach für die besten Nebenrollen in Comedy-Serien an Hannah Waddingham für ihre Rolle als Vereinsmanagerin und an Brett Goldstein als alternder Fußballstar in "Ted Lasso". Die beim Streaminganbieter Apple+ laufende Serie galt zuvor in den Comedy-Kategorien mit 20 Nominierungen als Top-Favorit.