Hollywood-Star Nicolas Cage: "Schätze mich sehr glücklich"

Der Hollywoodstar hatte vergangenen Monat dem Magazin "GQ" gesagt, dass er eine Zeit lang viele Rollen nur angenommen habe, um seine Schulden in Millionenhöhe abzubezahlen. In der neuen Thriller-Komödie "Massive Talent" spielt Cage eine neurotische, jüngere Version von sich selbst. Er ist dabei ebenfalls in Geldnot.