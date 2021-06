Hollywood-Star Keira Knightley über Belästigungen

Die Britin hatte sich zuletzt aus Dreharbeiten zur Verfilmung des Buchs "Die Schlange von Essex" ("The Essex Serpent") zurückgezogen, weil sie während der Corona-Pandemie keine Kinderbetreuung sicherstellen konnte. Die Stimmung in ihrer Familie habe sie in der Krise dadurch hochgehalten, dass sie und ihre sechsjährige Tochter Edie in schönen Kleidern im Garten auf dem Trampolin rumgesprungen seien.