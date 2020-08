Hollywood-Star Joaquin Phoenix setzt sich für vegane Ernährung ein

"Es gibt so viel Schmerz in der Welt, gegen den wir nichts tun können, aber an dem Leid von Tieren beteiligt zu sein, zählt nicht dazu", sagte der Schauspieler in einem Video. Unter dem Motto "Ändere die Welt von deiner Küche aus, werde Veganer" rief er seien Fans dazu auf, sich vegan zu ernähren.