Hollywood-Star Gary Cooper starb mit 60 - vor 60 Jahren

Er spielte die Hauptrolle in "In einem anderen Land" (1932) nach dem Roman von Ernest Hemingway. Cooper, der mit dem Autor befreundet war, trat mit Ingrid Bergman auch in Hemingways Bürgerkriegsdrama "Wem die Stunde schlägt" (1943) auf. Seine erste von fünf Oscar-Nominierungen holte er 1936 mit der Frank-Capra-Komödie "Mr. Deeds geht in die Stadt". Berühmt war Cooper vor allem für Western-Rollen: Cecil B. DeMille holte ihn für "Der Held der Prärie" und für "Die scharlachroten Reiter" vor die Kamera.

Dem Star wurden Romanzen mit Marlene Dietrich, Carole Lombard, Ingrid Bergman und Grace Kelly nachgesagt. Offiziell war Cooper von 1933 bis zu seinem Tod mit der New Yorkerin Veronica Balfe verheiratet, die unter dem Künstlernamen Sandra Shaw auch als Schauspielerin auftrat. Ihre einzige Tochter, Maria Cooper, wurde 1937 geboren.

Sie habe "nichts anderes als wunderbare Erinnerungen" an ihre Kindheit, erzählte die heute 83-Jährige im März der Zeitschrift "Closer". Als Familie hätten sie zusammen viel unternommen, Sport getrieben und Reisen gemacht. "Er hatte einen ungeheuren Sinn für Humor und liebte gute Unterhaltung", sagt sie über ihren Vater. Ihre Eltern seien mit Kollegen wie Jimmy Stewart, Bing Crosby, Ingrid Bergman und Audrey Hepburn eng befreundet gewesen. "Mein Vater mochte aber keine Leute mit einem großen Ego."

Die Eheleute lebten für einige Jahre getrennt, als Cooper mit seinem Ko-Star Patricia Neal aus dem Liebesdrama "Ein Mann wie Sprengstoff" (1949) ausging. Doch 1953, für eine "High Noon"-Werbetour durch Europa, seien sie als Familie wieder vereint gewesen, erzählt die Tochter. Ihre Eltern hätten nie aufgehört, sich zu lieben.

Cooper war 1961 auf einem Friedhof bei Los Angeles beigesetzt worden. Doch heute müssen Fans zu einer anderen Grabstätte pilgern. Auf Wunsch seiner Witwe, die in ihre New Yorker Heimat zurückzog, wurde der Verstorbene später auf einen Friedhof in Southampton auf Long Island umgebettet.

© dpa-infocom, dpa:210512-99-567518/2