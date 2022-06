Hollywood Jessica Chastain über den Ohrfeigen-Eklat bei den Oscars

"Ich lief in eine sehr aufgeladene Energie in diesem Raum", sagte die 45-Jährige der britischen Modeplattform "net-a-porter.com" über den Moment, als sie bei der Preisgala Ende März ihren Oscar auf der Bühne annehmen sollte. Chastain war für ihre Rolle in dem Film "The Eyes Of Tammy Faye" als beste Hauptdarstellerin geehrt worden, kurz nachdem ihr Schauspiel-Kollege Will Smith dem Komiker Chris Rock eine Ohrfeige verpasst hatte.