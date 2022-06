Hollywood-Film Klage wegen Idee zu „Top Gun: Maverick“

Vor Gericht gezogen sind die Erben des 2012 verstorbenen Journalisten Ehud Yonay. Eine Reportage von ihm im „California Magazine“ über eine Trainingseinrichtung der US-Marineflieger gab den Anstoß zum ersten „Top Gun“-Film von 1986. An dieser Reportage, so die Erben, habe Paramount während der Dreharbeiten zu „Top Gun: Maverick“ die Rechte verloren, es wären also neue Verhandlungen fällig gewesen.