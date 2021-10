Hollywood Amanda Seyfried hatte am Tag ihrer Oscar-Nominierung Corona

Am nächsten Tag habe sie Interviews geben müssen und habe dabei vermeiden wollen, dass ihre Erkrankung die Berichterstattung dominiere, sagte sie. Die Schauspielerin stellte in der Talkshow nach, wie sie damals mit den Journalisten telefonierte und mit angeschlagener Stimme in den Hörer gehaucht hatte, dass sie nicht glücklicher sein könne. "Es war sehr schwer und anstrengend, nicht darüber zu sprechen." Amanda Seyfried wurde im März als beste Nebendarstellerin für die Filmbiografie "Mank" für den Oscar nominiert.