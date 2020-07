Holger Badstuber beim VfB Stuttgart „Stuttgart ist für mich ein turbulentes Kapitel“

Badstuber bestritt in der abgelaufenen Saison 19 Zweitliga-Partien für den VfB. Nach dem 1:2 beim Karlsruher SC am 31. Spieltag soll er intern Kritik geübt haben. Danach saß er nur noch auf der Bank. „Ich bin da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen“, sagte der Routinier nun: „Ich wollte aber niemanden persönlich angreifen, mir ging es um die Sache an sich. Mit dem Trainer gab es ein kurzes Gespräch, es ist alles in Ordnung. Ich habe in den letzten Spielen die Rolle auf der Bank angenommen, und wir sind aufgestiegen.“