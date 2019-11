Hoher Schaden nach Feuer in Freiberg Spendenaktion nach Wohnhausbrand

Haus ist einsturzgefährdet

Der Brand war am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr in einem Wohnhaus in Freiberg-Geisingen ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich drei der vier Anwohner und ein Besucher in dem Haus aufgehalten. Sie konnten sich alle ins Freie retten. Das Haus ist nach einer ersten Begutachtung durch Spezialisten des Technischen Hilfswerks einsturzgefährdet. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf mindestens 500.000 Euro geschätzt.