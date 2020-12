Ein Unfall in einem Kreisverkehr in Beilstein hatte einen hohen Schaden zur Folge. Gegen 17.30 Uhr waren ein 78-jähriger Audi-Fahrer und ein 37-jähriger Seat-Fahrer zusammengestoßen. Während die Insassen unverletzt blieben, entstanden an dem Q5 und dem Leon insgesamt 10.000 Euro Schaden.