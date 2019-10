Hoheneck/Turnen Der Drittliga-Aufstieg ist zum Greifen nahe

„Wir haben wirklich gut geturnt, aber es ist nicht so, dass wir fehlerfrei waren“, berichtet die Trainerin. So hakte es beispielsweise am Boden. Die beiden Vierkämpferinnen Joana Lamatsch und Mona Ziegler, sonst die besten Turnerinnen am Boden, stürzten beide. „Aber die anderen haben das super kompensiert. Vor allem Carolin Knoch und Amy Fischer haben hier eine perfekte und saubere Übung abgeliefert“, berichtet Ziegler. Trainerkollege Sebastian Braden strahlte derweil eine ungemeine Ruhe aus und beruhigte die Turnerinnen. Mit Erfolg: Am Barren, Sprung und Balken stellte die KSV die beste Mannschaft – obwohl Lamatsch auch am Schwebebalken einen kleinen Patzer hatte. „Ihre Übung war aber so schwer, dass sie dennoch die höchste Punktzahl in unserem Team bekommen hat“, berichtet Uta Ziegler. Am Sprung holte die Pleidelsheimerin übrigens die höchste Tageswertung, doch auch die Erdmannhäuserin Mona Ziegler turnte hier bravourös. Am Ende war es eine durchweg starke Mannschaftsleistung, die von Joana Lamatschs Tagessieg als beste Turnerin gekrönt wurde. „Das hätten wir wirklich nicht erwartet. Heidelberg und Bodenheim haben sich vor der Runde verstärkt und wir haben sie sehr stark eingeschätzt. Aber unser Sieg war ja wirklich deutlich“, so Ziegler. Die KSV hatte in Backnang am Ende 169,650 Punkte zu Buche stehen, die KTG Heidelberg 166,950 Punkte und der TV Bodenheim 164,550 Punkte.