«Fürchterlicher Knall» Wohnhaus bei Berlin stürzt zusammen - Zwei Tote geborgen

Nach Einschätzung von Baufachberater Matthias Benn vom Technischen Hilfswerk (THW) weist das Haus schwerste Beschädigungen auf und ist nicht mehr sicher. Es sei geplant, das Gebäude in der Nacht von oben abzutragen. Aus Sicherheitsgründen wurden zwei benachbarte Häuser evakuiert und der ganze Bereich blieb abgesperrt.

Das Haus sieht aus, als hätte es jemand an der Seite durchtrennt. Das Treppenhaus des dreistöckigen Gebäudes ist sichtbar, zerborstenes Holz und kaputte Fenster hängen an den Seiten herunter. Risse ziehen sich durch die gesamte Fassade. Eine komplette Stirnseite des Gebäudes liegt in Trümmern. Die Straße vor dem mehrstöckigen Wohnhaus in der Ortsmitte ist abgesperrt. Katastrophenschutz und Rettungskräfte aus Berlin sowie den Landkreisen Barnim und Oberhavel sind vor Ort. Auch zwei Rettungshubschrauber kommen zum Einsatz. Zeitweise sind rund 100 Rettungskräfte vor Ort.

Das Mehrfamilienhaus steht an einem Kreisverkehr in der Ortsmitte von Hohen Neuendorf. In unmittelbarer Nähe befinden sich Geschäfte und zwei Einkaufsmärkte. Auch das Rathaus ist nicht weit.

Die Sprecherin des Landkreises machte sich ein Bild vor Ort. Inzwischen sei die Lage wieder übersichtlich, sagte Ariane Fäscher der Deutschen Presse-Agentur. Zu der Frage, ob Hilfe für die Bewohner angedacht sei, konnte sie noch keine konkreten Angaben machen. "Aber wir lassen die Bewohner nicht im Regen stehen." Für diejenigen, die nicht bei Verwandten, Freunden oder Bekannten unterkommen können, wollte die Stadt Unterkünfte bereitstellen.

Am Sonntag werde mit "Tatort"-Arbeit fortgefahren, kündigte der Potsdamer Polizeisprecher an. Zur Einsturzursache sei dann frühestens im Laufe des Tages mit Informationen zu rechnen.

Hohen Neuendorf ist nach Angaben der Stadtverwaltung die drittgrößte Stadt des Landkreises Oberhavel. Sie besteht aus vier Stadtteilen und liegt im Süden des Landkreises, nahe am nordwestlichen Stadtrand Berlins. Der Verwaltung zufolge wohnen rund 26.000 Menschen im Stadtgebiet.