Blick auf die Polizeimeldungen Forcieren Spritpreise den Benzinklau?

Gedankenlosigkeit statt Mutwilligkeit

„Die Aussage der Polizei kann ich so nur bestätigen“, sagt Gabriele Steinmaßl, Inhaberin der Freien Tankstelle in der Poppenweiler Straße in Marbach. „Bei uns ist schon lange nichts mehr in der Richtung vorgekommen“, konstatiert sie. Und wenn je überhaupt mal jemand versäumt hatte zu zahlen, dann eher aus Gedankenlosigkeit, weil er oder sie womöglich in einen Schwatz vertieft war. Wem ein solches Malheur passiert war, sei dann einfach später an der Tankstelle vorbeigekommen, um die Rechnung zu begleichen. „Bei uns ist es aber auch sehr übersichtlich. Ich kann direkt auf die Zapfsäulen schauen“, erklärt Steinmaßl.

Rigoroses Vorgehen

Verschont geblieben von irgendwelchen Ganoven, die Diesel aus Maschinen abzapfen, blieb in der laufenden Hochpreiswelle bislang zudem die Firma Stickel aus Rielingshausen. Die eigenen Fahrzeuge stünden in der Regel nachts auch nicht draußen auf den Baustellen, erklärt Torsten Wenzel. Der Disponent des Tief- und Straßenbauunternehmens weiß gleichwohl, wie rigoros die Diebe mitunter vorgehen, um an Treibstoff zu kommen. „Die brechen die Tanks nicht auf, das ist denen zu viel Geschäft. Es muss ja schnell gehen bei denen“, sagt Wenzel. Deshalb werde in der Regel einfach ein spitzer Gegenstand in den Tank gerammt. Über das Loch ströme der Sprit heraus und werde aufgefangen. Der Tank lasse sich dann nicht einmal mehr zuschweißen. Unterm Strich sei der Schaden am Fahrzeug also höher als die Summe, die man für den Treibstoff zuvor ausgegeben habe.

Davon kann der Besitzer des Lastwagens in Ottmarsheim, der zur Zielscheibe von Benzindieben wurde, sicherlich ein Lied singen. Der Wert des gestohlenen Kraftstoffs belief sich nach Polizeiangaben vermutlich bloß auf mehrere hundert Euro. Am Laster selbst entstand unterdessen ein Schaden im vierstelligen Bereich.

