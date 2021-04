Hohe Infektionszahlen in Oberstenfeld Viele Infizierte bei flottem Impftempo

Etwa die Hälfte der Infektionen lasse sich auf den Bereich Schule und Kindergärten zurückführen. In den Einrichtungen hätten sich einzelne Mädchen, Jungs oder das Personal mit Covid-19 angesteckt und das Virus dann eben auch in die Familien getragen, erklärt der Rathauschef. Eine Einschätzung, die das Landratsamt Ludwigsburg im Grunde bestätigt. „In Oberstenfeld gab es ein verstärktes Aufkommen von Virusmutationen seit Mitte März, die dann auch leichter übertragbar sind. Es gab acht familiäre Häufungen mit je zwei bis drei Fällen“, berichtet Pressesprecher Andreas Fritz. Zuletzt habe man einzelne Fälle an der Lichtenberg-Grundschule mit zwei positiven Tests am 22. März, in der Kita Bäderwiesen mit einem Kind am 1. April und im Kinderhaus Wirbelwind mit einer Erzieherin am 1. März registriert.