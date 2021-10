Hohe Heizkosten Entlastung bei Energiepreis in Sicht

Brüssel/Berlin - Angesichts der ständig weiter steigenden Verbraucherkosten im Energiebereich wird in Deutschland und Europa intensiv über ein politisches Gegensteuern debattiert. Vor dem EU-Gipfel in der kommenden Woche empfahl die Brüsseler Kommission den Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Abfederung der Preiskrise – darunter Ausgleichszahlungen für sozial Bedürftige und eine Senkung entsprechender Steuern. In Berlin reagierte Regierungssprecher Steffen Seibert mit Blick auf das nahende Ende der Wahlperiode zurückhaltend.