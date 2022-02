Hohe Energiepreise Geldspritze für Verbraucher

Die Linke will eine Strompreisaufsicht einführen

Der Gesetzentwurf dazu wird an diesem Freitag erstmals im Bundestag beraten. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen dann diverse Anträge der Opposition zur Entlastung von Verbrauchern. Die Union verlangt eine Reihe von Sofortmaßnahmen, darunter die Abschaffung der EEG-Umlage für Stromkunden spätestens zur Jahresmitte und eine befristete Absenkung der Umsatzsteuer auf den ermäßigten Satz von sieben Prozent auf Strom-, Gas- und Fernwärmelieferungen. Die AfD will die Mehrwertsteuer auf Treib- und Heizkraftstoffe reduzieren und die CO2-Abgabe kippen. Die Linke will eine Strompreisaufsicht einführen. Die Bundesregierung arbeitet derzeit mit Hochdruck an einer Abschaffung der EEG-Umlage, mit der der Ökostrom­ausbau gefördert wird. Laut Koalitionsvertrag soll die Umlage zum 1. Januar 2023 nicht mehr von den Verbrauchern über ihre Stromrechnung, sondern aus dem Bundeshaushalt bezahlt werden. Das will die Ampel jetzt deutlich vorziehen, ein genaues Datum steht aber noch nicht fest. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) will unbedingt sicherstellen, dass die Stromanbieter die Entlastung auch tatsächlich an die Kunden weitergeben.