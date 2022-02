Hoffnung für Sparer Negativzinsen auf Guthaben könnten wegfallen

"Verwahrentgelte" könnten wegfallen

Der Genossenschaftsverband, der Volks- und Raiffeisenbanken in allen Bundesländern mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg vertritt, rechnet ebenfalls nicht damit, dass die Institute Verwahrentgelte auf Dauer beibehalten werden. "Keine Bank hat ein ureigenes Interesse an diesen Verwahrentgelten", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Verbandes, Siegfried Mehring, am Freitag in Neu-Isenburg. Er rechne damit, dass das zurückgedreht werde, wenn sich die Zinslandschaft verändert habe. "Vom Grundsatz her würde ich das erwarten", sagte Mehring. "Aber im Moment spekulieren wir noch über die Zinswende, noch haben wir das Negativzinsumfeld."

Nach Daten des Vergleichsportals Verivox verlangen 436 Banken und Sparkassen in Deutschland von Privatkunden ein "Verwahrentgelt" auf Tagesgeld-, Giro- oder Verrechnungskonten. Das Verbraucherportal Biallo kommt sogar auf 561 Institute, die Privatkunden Negativzinsen berechnen (Stand beider Erhebungen: 17.2.2022).