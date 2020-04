Hoffen auf Regen Löscheinsatz in den verstrahlten Wäldern von Tschernobyl

Tschernobyl - Mächtige Rauchschwaden ziehen in den Himmel über das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl. Die Flammen fressen sich immer tiefer in den Wald hinein. Luftaufnahmen, die die ukrainischen Behörden am Freitag veröffentlichen, lassen nichts Gutes erahnen. Der Waldbrand in der Sperrzone ist ein durchaus gefährlicher: Die Einsatzkräfte kämpfen bereits seit gut einer Woche gegen das Feuer in dem radioaktiv belasteten Gebiet. Sie hoffen nun auf Regen.