Hoffen auf Lärmaktionsplan In Gronau setzt man auf Tempo 40

Seine Hoffnung ruht darauf, dass seit einem Kooperationserlass zum Lärmaktionsplan der Ermessensspielraum größer ist, geforderte Maßnahmen auch umsetzen zu können. Genauer gesagt, wenn der Geräuschpegel im Schnitt 65 dBA am Tag und 55 dBA in der Nacht überschreitet. Beides ist in der Gronauer Hauptstraße (L 1117) und der Schmidhausener Straße (K 1616) der Fall. In beiden möchte man daher Tempo 40 erreichen – tags wie nachts. Auf der Durchgangsstraße ab dem Gebäude Marbacher Straße 4. „Die Werte, die es braucht, damit eine Maßnahme verpflichtend wird, werden aber nicht erreicht“, wandte Gutrun Bentele vom Ingenieurbüro Kurz und Fischer ein. Sie hatte die Situation in Gronau untersucht. Notwendig wären für eine zwingende Umsetzung im Schnitt Werte von 70 dBA am Tag und 60 dBA in der Nacht. In Gronau liegt man hierbei teils knapp darunter.