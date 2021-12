Hörmann-Nachfolger DOSB-Boss Weikert: "Verstehe mich als Mannschaftskapitän"

"Ein bisschen Respekt habe ich auch davor", sagte Weikert zu den auf ihn und das komplett neuformierte Präsidium zukommenden Herausforderungen. "Ich hätte das Ergebnis so nicht so erwartet. Es ist, als wenn es wie ein Hammer auf einen gefallen wäre.". Immerhin entfielen immerhin 86,6 Prozent aller Stimmen auf ihn. "Das ist auch eine Bürde", bekannte Weikert. "Ich denke, es wird in den kommenden Wochen sehr arbeitsintensiv sein."

Bereits in der nächsten Woche wolle er mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der DOSB-Zentrale in Frankfurt das Gespräch aufnehmen. Zudem seien auch noch "andere Dinge dringend zu regeln", wie die vor der Tür stehenden Winterspiele in Peking. Zügig will Weikert ebenso mit der neuen Bundesregierung den Kontakt suchen, auch um die im Koalitionsvertrag fixierten Vorhaben zu besprechen.

"Wir sollten partnerschaftlich arbeiten", unterstrich er und fügte an: "Die Zukunft von Deutschland braucht Sport, aber auch Sport in Deutschland braucht eine Zukunft."

