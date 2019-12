Höpfigheimer Schlossweihnacht Budenzauber glückt im Zweitversuch

Denn eigentlich hätte der Budenzauber schon am vergangenen Samstag in den Ort locken sollen. Doch ein Sturm verhinderte den Aufbau am Morgen. Spontan wurde ein Ersatztermin gefunden. Die Gäste dankten diesem Entschluss durch ihr zahlreiches Kommen, wofür sich der Ortsvorsteher Roland Heck herzlich bedankte. Das Lob von Seiten der Stadt konnte er nur zurückgeben: „Die Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof war wieder Weltklasse.“ Der Erfolg aus den Vorjahren ist der Beweis dafür. Aus dem finanziellen Überschuss, der bei dem Markt erwirtschaftet wurde, wurde ein Scheck in Höhe von 600 Euro übergeben. Das Geld kam dem Verein zur Erhaltung des Höpfigheimer Schlössles zu Gute.