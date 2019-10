Höpfigheim Strahlende Gesichter belohnen den „Kraftakt“

Die anschließende Stärkung in Form von heißer Kürbissuppe oder Leckerem vom Grill tat allen gut, denn es wartete schon ein vielfältiges Programm auf Groß und Klein: Natalie Schiele nahm alle Interessierten mit auf eine tierische Waldführung und im Bauwagen konnten sich kleine Künstler in Höhlenmalerei versuchen und mit Naturfarbe Kunstwerke schaffen. Wer nicht gern selber malen wollte, war beim Kinderschminken genau richtig. Dort wurden die Gäste in Windeseile in Tiger, Schmetterlinge oder gefährliche Vampire verwandelt. Und all diejenigen, die sich auch etwas tiefer in den Wald wagten, fanden am Piratenplatz eine Lehmstation vor, die dazu einlud, Tiere oder Waldgeister zu tonen.