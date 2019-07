Höpfigheim Kelter wird für weitere Spielzeiten und Feste fit gemacht

Vom Tisch ist damit zugleich die große Lösung, also eine Generalsanierung der Kelter. Dafür hätte die Kommune über eine Millionen Euro in die Hand nehmen müssen. Doch damit würde man im Grunde übers Ziel hinausschießen, war sich die Runde einig. Denn angestrebt wird in erster Linie, für das Gebäude eine Genehmigung als Versammlungsstätte zu bekommen. Bislang sei die Kelter formal lediglich als Kelter zugelassen, sagte der zuständige Architekt Thomas Ulmer. Und mit den Eingriffen, die die kleine Lösung mit sich bringt, wird schon gewährleistet, dass die bekannten Events weiter an Ort und Stelle anberaumt werden können. Bei der großen Lösung hätte man das Dach entfernen und alle maladen Hölzer erneuern müssen. „Ein anderer Nutzungsschwerpunkt wäre dennoch nicht in Aussicht“, gab Ulmer zu bedenken. Insofern soll auch nur das in die Wege geleitet werden, was unbedingt notwendig ist. Zum Beispiel müssten eine Sicherheitsbeleuchtung angebracht und die Fluchtwege gekennzeichnet werden, sagte der Planer.