Höpfigheim/Fußball Ligaerhalt wäre „fast wie eine Meisterschaft“

Der Aufstieg bringt für den GSV eine sportliche Herausforderung mit sich. Nachdem er in der Kreisliga B drei Jahre von Sieg zu Sieg eilte, wird die Konkurrenz stärker. „Das wird richtig heftig. Und wir wissen, dass es knapp werden kann. Vielleicht wird am Ende der Abstieg stehen. Ziel ist dennoch, dass wir uns langfristig in der Kreisliga A etablieren. Die B-Liga war auch attraktiv, was sich durch die Abschaffung der C-Liga aber geändert hat“, so Röcker, der große Vorfreude verspürt. „Ich habe richtig Bock auf die Liga, und die Jungs natürlich auch. Ich habe ihnen gesagt, eine so geile Liga hat es wohl noch nie gegeben. Selbst standesgemäße Bezirksligisten wie Marbach, Benningen und Pleidelsheim sind dabei.“ Klares Ziel für den GSV ist also der Klassenerhalt, der für den Verein „fast wie eine Meisterschaft“ wäre, so Röcker. Und über einen Derbysieg würde man sich auch freuen.