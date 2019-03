Höpfigheim/Fußball GSV scheint dem Verfolgerfeld bereits enteilt

Dritter und Vierter waren die Höpfigheimer in den Abschlussklassements der vergangenen beiden Jahre. Fragt man ihn, was in der aktuellen Saison zum signifikanten Qualitätssprung geführt hat, fallen Wägerle in erster Linie zwei im Sommer gekommene Neuzugänge ein: Marcel Schanzel (vormals TSG Steinheim) und Norman Röcker, im Vorjahr noch Stammkraft bei Landesligist TSV Heimerdingen. „Mit den beiden auf der Dopppelsechs sind wir extrem gut aufgestellt. Sie sind körperlich stark und besorgen den Spielaufbau“, so Wägerle. Schanzel sei eher der Abräumer, während der spielende Co-Trainer Röcker auf dem Platz den Strategen gibt. Ein weiterer Pluspunkt ist das für die Kreisliga B außergewöhnlich hohe Tempo der Höpfigheimer Offensive. Ligatoptorjäger Sandro Kraft, der 30 der 76 GSV-Treffer beisteuerte, und der meist über die linke Seite kommende Henrik Willberg (14) „sind einfach sehr schnelle Spieler“, erklärt Wägerle.