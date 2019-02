Höpfigheim Bei Bussen soll das Rad neu erfunden werden

Verschnupft ist man in Höpfigheim zudem darüber, dass kein Nachtbus in den Ort fährt. „Da sind wir die einzige Gemeinde weit und breit“, ärgerte sich Annette Grimm von der SPD, die sich als Stadträtin in die Diskussion einklinkte. Sie fragte sich auch, warum sich die Behörden dagegen streben, die bestehenden Lücken vom Bürgerbus schließen zu lassen. In dem Zusammenhang überbrachte Roland Heck dem Gremium noch eine schlechte Nachricht. Aktuell dürfe der Bürgerbus zumindest samstags in Höpfigheim seine Runden drehen, weil er da nicht in Konkurrenz zu bestehenden Linien trete, sagte er. Doch das werde nicht mehr möglich sein, wenn die elf neuen Fahrtenpaare nach Steinheim dazukommen. „Der Bürgerbus darf keine Lücken füllen“, betonte Heck. Angesichts dieser unbefriedigenden Gesamtlage forderte Grimm, nochmals auf die Verantwortlichen zuzugehen, um eine große, kreative Lösung zu erreichen – und traf damit einen Nerv beim Gremium, das dann auch einen Beschluss mit diesem Tenor fasste.