Höhlenforscher aus dem Ländle Unterirdische Welten

Höhlen, da denken viele sicher zuerst an Gebirge wie die Alpen - doch es gibt auch hier direkt vor der Haustüre so einige von ihnen. Wo genau, das weiß Thomas Rathgeber, Schriftführer der ARGE Höhle und Karst Stuttgart, wohl am besten. Der Steinheimer ist Katasterführer und quasi „Hüter aller Höhlen in Baden-Württemberg“. Zusammen mit seinem Freund Markus Pantle, Architekt aus Großbottwar und in seiner Freizeit der Zweite Vorsitzender der ARGE Höhle und Karst, erkundet er die unterirdirschen Welten.