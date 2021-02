Höchste Todesrate Corona-Tote: Britische Bestatter am Rande der Kräfte

Dass Großbritannien so viele Tote mehr zu verbuchen hat als viele andere Länder, hat verschiedene Gründe, viele davon haben mit Timing zu tun. Premierminister Boris Johnson wird vorgeworfen, mehrfach zu spät und nicht entschieden genug auf die Pandemie reagiert zu haben. Lockdowns begannen mehrfach erst Wochen, nachdem wissenschaftliche Berater sie gefordert hatten. Auch bei schützenden Maßnahmen wie Masken in Supermärkten hinkte die Regierung immer wieder hinterher.

Das Testsystem, zuvor von Premier Boris Johnson als "weltbestes" angekündigt, machte Corona-Tests stattdessen zum raren Gut, für das Menschen teilweise meilenweit durchs Land fahren mussten. Zuletzt ließ noch die mutierte Corona-Variante B.1.1.7 die Fallzahlen explodieren. Nach ersten Erkenntnissen stufte man sie zwar nicht als tödlicher ein als das bekannte Virus. Doch durch die schiere Masse an Betroffenen brachte sie auch Zehntausende weite Tote mit sich.

"Die Frage ist, wie lange die Totenzahlen auf diesem Niveau anhalten", sagt Smith. Anders als die Zahl der Neuinfektionen, die seit einigen Wochen sinken, liegen die Todeszahlen weiter auf sehr hohem Niveau. Wichtig sei, dass auch das notwendige Material - Särge, Urnen, Blumen - nicht knapp werde. In der ersten Welle hätten einige Hersteller von Särgen 24 Stunden lang durchgearbeitet und externe Dienstleister beauftragt, heißt es von der Funeral Furnishing Manufacturer's Association. Auf die zweite Welle sei man besser vorbereitet gewesen.

Wie Ärzte oder Pflegende können auch Bestatter und Beschäftigte in Krematorien trotz Pandemie nicht zuhause arbeiten. "In der aktuellen Phase der Pandemie ist das Risiko groß, sich anzustecken", sagt Julie Dunk vom Institute of Cemetery and Crematorium Management, einer zentralen Anlaufstelle für Betreiber von Krematorien und Friedhöfen. Müssten Mitarbeiter in Quarantäne, wird der Druck auf die Verbleibenden noch größer - oder Familien müssen warten, bis sie ihre Angehörigen begraben können. In einigen Teilen des Landes seien Bestatter bisher nicht als priorisierte Gruppe bei Impfungen akzeptiert worden, berichtet Dunk. "Das ist ein Grund zur Sorge."

Deborah Smith vom Bestatterverband weist darauf hin, dass Trauernde nur dann an Beerdigungen teilnehmen sollten, wenn sie auch eingeladen würden. Viele Begräbnisse würden mittlerweile online übertragen, sodass man sie auch von zuhause verfolgen könne. Nur so könnten sie trotz Kontaktbeschränkungen weiter in kleinstem Kreis erlaubt sein. "Und Beerdigungen kann man nicht auf später verschieben. Sie sind eine einmalige Sache und müssen weiter stattfinden."

