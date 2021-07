Hochzeitstag Julia Roberts mit seltenem Pärchen-Selfie

Roberts lernte den Kameramann Danny Moder 2001 am Set von "The Mexican" kennen. 2002 heirateten die beiden auf ihrer Ranch in New Mexico, das Paar hat drei Kinder. "Durch Danny fand ich mich selbst", sagte Roberts 2017 im Gespräch mit "Harper's Bazaar". Er gebe ihrem Leben Sinn und lassen ihr Inneres strahlen.