Hochzeits-News NDW-Star Markus heiratet live im Fernsehen

Berlin - Nach Schlagersänger Stefan Mross will jetzt auch der Neue-Deutsche-Welle-Star Markus Mörl ("Ich will Spaß") seine Hochzeit live im Fernsehen feiern. Der 60-Jährige plant am 11. Juli um 20.15 seiner Partnerin, Schlagersängerin Yvonne König, das Jawort zu geben - übertragen von RTLzwei. Das teilte der Privatsender am Donnerstag mit.