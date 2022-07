Hochzeit auf Sylt Theologin kritisiert Lindner-Trauung – Kirche sei nur Kulisse

Ein Ehepartner sollte in der Kirche sein

Käßmann betonte, für eine solche Trauung sollte sich die Kirche nicht hergeben. Gotteshäuser seien Orte, in denen Menschen über Jahrhunderte Freud und Leid vor Gott bringen. Durch Kirchenmitgliedschaft und ehrenamtliches Engagement werde der Erhalt dieser Räume ermöglicht. Die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) kritisierte auch, dass in dem Trau-Gottesdienst der Philosoph Peter Sloterdijk eine Rede gehalten habe, der einmal das Christentum als „gescheitertes Projekt“ bezeichnet hatte.