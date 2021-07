Hochwasserschutz Starkregen: Bauherren sind in der Pflicht

In Steinheim an der Murr hat man das bereits vor etwa 20 Jahren gemacht, als das Baugebiet Horrenwinkel ausgewiesen wurde. „Wir haben dort ein Trennsystem, bei dem das Oberflächenwasser getrennt abgeführt wird“, erklärt Bürgermeister Thomas Winterhalter. In Bestandswohngebieten gebe es das jedoch noch nicht. Vielen Bewohnern der Urmenschstadt ist noch gut in Erinnerung, dass im letzten Jahr die Marktstraße geflutet war. „Wir haben zwar ein unterirdisches innerstädtisches Regenrückhaltebecken, aber trotzdem waren die Regenmengen, die da runtergingen, zu groß für den Kanal.“ In Neubaugebieten werden Zisternen vorgeschrieben, beispielsweise im Gebiet Scheibenecker im Ortsteil Kleinbottwar oder in den Seewiesen im Ortsteil Höpfigheim. Zusätzlich wird in Kleinbottwar das Wasser in einer Klinge gesammelt, fließt von dort in eine Rückhaltefläche auf einer Wiese und dann wiederum per Kanal gedrosselt in die Bottwar. Wer im innerstädtischen Bereich im Rahmen einer Nachverdichtung neu baut, hat jedoch oft ein Platzproblem. „Wir haben deshalb in Richtung Erdmannhausen ein Retentionsbecken anlegen lassen, indem eine städtische Wiese abgegraben und zur Murr hin geöffnet wurde“, sagt Winterhalter. „Da können sich die Bürger, die selber keine Fläche für den Retentionsausgleich haben, dann einkaufen.“