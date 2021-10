Hochwasserschutz Sparen kann zum Eigentor werden

Marbach/Bottwartal - Winzerhausen verfügt über einen neuen Kanalisationsplan, der zeigt, wo im Ort Probleme behoben werden müssen. So weit, so notwendig. Bei der Vorstellung des Plans im Ortschaftsrat rückte aber noch ein anderer Aspekt in den Mittelpunkt des Interesses: Die Frage, was ein Hauseigentümer tun kann, damit sich der Keller im Fall eines vollgelaufenen Kanals nicht mit Wasser füllt. Denn ist er dafür nicht gewappnet, droht im Hochwasserfall von der Versicherung gar die Meldung: Wir zahlen nicht. Verbandsbauamtsleiter Jürgen Ruoff erläutert, worauf es ankommt.