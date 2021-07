Hochwasserkatastrophe Blessemer kehren nach der Flut zurück

Unzählige Helfer packen mit an und räumen das, was nicht mehr zu retten ist, aus den Häusern - auch bei Britta Simonis. "Ganz viele Freunde sind hier, um zu helfen - das ist wirklich toll", sagt sie. Das meiste, was im Keller, in der Garage oder im Gästehäuschen stand, ist nicht mehr zu gebrauchen: Motorrad, Roller, Fitnessgeräte. Ein Freund drückt ihr ein nagelneues Smartphone in die Hand: "Hier, für dich. Nimm es einfach."